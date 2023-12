David Patrois & Pierre Marcault quintet « Wild poetry » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 12 janvier 2024, Fontenay-sous-Bois.

David Patrois & Pierre Marcault quintet « Wild poetry » Vendredi 12 janvier 2024, 20h45 Le Comptoir Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

La collaboration de David Patrois et Pierre Marcault ne date pas d’hier… En 1998, ils partageaient la scène du studio 105 de Radio France pour une création commandée par le festival « Présences », essai transformé peu de temps après avec l’album « Another Trio » enregistré avec l’immense contrebassiste Jean Jacques Avenel.

Quel plaisir de les entendre aujourd’hui dans un répertoire original et à la tête d’un quintet haut en couleur : Boris Blanchet, Philippe Gleizes, et Blaise Chevallier. Quand d’une esthétique post coltranienne surgit l’univers harmonique des post-impressionnistes français (Francis Poulenc, Olivier Messiaen) mêlé aux percussions d’Afrique de l’Ouest (djembé, bougarabous, balafon), on peut se dire que l’on est heureux d’avoir poussé la porte.

Avec :

David PATROIS (vibraphone, balafon)

Pierre MARCAULT (percussions)

Boris BLANCHET (saxophones)

Blaise CHEVALLIER (contrebasse)

Philippe GLEIZES (batterie)

https://youtu.be/gh6FsVSZ_pY

Éditeur(s) / Producteur(s) : Avant-Scène / Arts et Spectacles

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/gh6FsVSZ_pY »}]

2024-01-12T20:45:00+01:00 – 2024-01-12T23:00:00+01:00

