Joce Mienniel et les instruments migrateurs Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne Joce Mienniel et les instruments migrateurs Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 11 janvier 2024, Fontenay-sous-Bois. Joce Mienniel et les instruments migrateurs Jeudi 11 janvier 2024, 20h45 Le Comptoir Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville Avec :

Aïda NOSRAT (violon, chant) IRN

Landy ANDRIAMBOAVONJY (harpe, chant) MDG

Joce MIENNIEL (flûtes) FRA Pour ce rendez-vous mensuel, Joce Mienniel rassemble des artistes hors-norme, comme lui, venant des 5 continents, dialoguant par-delà les frontières. Ils parleront d’une même voix le langage universel de la musique. Le rendez-vous coup de cœur du Comptoir ! Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet?id=LE_COMPTOIR »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T20:45:00+01:00 – 2024-01-11T23:00:00+01:00

2024-01-11T20:45:00+01:00 – 2024-01-11T23:00:00+01:00 comptoir roublot Maria Mosconi Détails Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu Le Comptoir Adresse Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Ville Fontenay-sous-Bois Departement Val-de-Marne Lieu Ville Le Comptoir Fontenay-sous-Bois latitude longitude 48.851104;2.458721

Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-sous-bois/