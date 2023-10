Les jours rallongent Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 19 décembre 2023, Fontenay-sous-Bois.

Les jours rallongent Mardi 19 décembre, 20h45 Le Comptoir Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

Depuis leur rencontre sur France Musique en février 2018 pour l’émission A l’improviste d’Anne Montaron, ces trois-là ont tissé leurs langages pour créer Les jours rallongent.

Un trio de musiques denses et majestueuses, un monde à traverser où tout est possible, rythmes ténus, crissements, chants instrumentaux, impositions harmoniques, grand chambardement !

… un dialogue d’improvisations et de compositions, formes ouvertes et arrangements, de chaque membre du trio.

“Denis Charolles […] offre une prestation débridée, millimétrée, dadaïste sans pose, drôle à pleurer et d’un coup imposant le silence. Bref, de la musique exacte. On connaît le gaillard pour sa participation au groupe le plus cinglé de cette époque, la Compagnie des Musiques à Ouïr.“

Francis Marmande Le Monde

Avec :

Christiane BOPP (trombone)

Denis CHAROLLES (batterie)

Sophia DOMANCICH (piano)

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois

