Trio Atea Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 7 décembre 2023, Fontenay-sous-Bois.

Trio Atea Jeudi 7 décembre, 20h45 Le Comptoir Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

« Atea », c’est « la porte » en langue basque. Celle qui rassure, qui claque, qui invite ou intrigue.Témoin, gardienne d’histoires de vies, d’humeur et de sueur. Entrer ou sortir. S’arrêter. Traverser. Passer d’un monde à un autre, de l’ici vers l’ailleurs, du souvenir à la destination rêvée, du réel à l’imaginaire, jusqu’à l’inconscient. Frapper à la porte d’un troquet, d’une ferme basque, d’un palace, d’une maison du quartier Lapa à Rio, d’une habitation du Pays Dogon, ou à la porte du 221B Baker Street à Londres…

Avec :

Joce MIENNIEL (flûtes) France

Pierre DURAND (guitare) France

Didier ITHURSARRY (accordéon) Pays Basque

2023-12-07T20:45:00+01:00 – 2023-12-07T23:00:00+01:00

