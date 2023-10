MOSAIC Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 23 novembre 2023, Fontenay-sous-Bois.

MOSAIC Jeudi 23 novembre, 20h45 Le Comptoir entrée libre

QUINZAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Résidence – création

soutenue par le projet FoRTE

Adèle VIRET (violoncelle)

Noé CLERC (accordéon)

Diogo ALEXANDRE (batterie)

Georgi DOBREV (kaval)

Zé ALMEIDA (contrebasse)

Hamdi JAMOUSSI (percussions)

Quand la jeune génération fait fi des frontières terrestres et musicales, quand la jeune génération crée un espace d’invitations et d’échanges aux musiciens du pourtour méditerranéen, on se dit que l’on aimerait voir s’étendre et s’élargir encore cette Mosaïc.

Mosaïc est un ensemble de 6 musicien.ne.s originaires de Bulgarie, France, Portugal et Tunisie, à la croisée du jazz et des musiques méditerranéennes. La composition collective et orale du sextet trace les contours d’une Méditerranée aux frontières étendues, associant aux ornementations balkaniques la couleur chambriste d’une musique européenne occidentale et l’essence rythmique de la musique d’Afrique du Nord.

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:45:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

