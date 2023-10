Uriel Barthélémi et Yasmine El Baramawy (France, Egypte) Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 19 novembre 2023, Fontenay-sous-Bois.

Ce duo, réunissant la oudiste égyptienne Yasmine El Baramawy et le batteur Uriel Barthélémi, nous emmène dans des territoires hors normes, se jouant des codes esthétiques et des mots. Mélangeant pop arabe et occidentale kitsch et subversive, paysages sonores électroniques abstraits, plages dansantes et hypnotiques, performance ironique et tradition malmenée, ielles créent un univers totalement inclassable, tout à la fois absurde, drôle, énergique, foutraque et précis.

Production : Césaré CNCM/Reims. Coproduction : Inter Arts Center / Malmö – Suède. Avec le soutien de la SACEM. Uriel Barthélémi est artiste conventionné DRAC Ile-de-France. Il bénéficie d’une résidence à Césaré CNCM/Reims durant les saisons 2021-2022 et 2022-2023, financée par la DRAC Grand Est.

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France

2023-11-19T17:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00

