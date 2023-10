Trio Jean Marie Machado « Como as Flores » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 17 novembre 2023, Fontenay-sous-Bois.

Trio Jean Marie Machado « Como as Flores » Vendredi 17 novembre, 20h45 Le Comptoir Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

Jean-Marie MACHADO (piano, compositions)

Claude TCHAMITCHIAN (contrebasse)

Ze Luis NASCIMENTO (percussions)

“Une musique de clarté et de poésie sous-tendue par des petites danses immuables et de belles plages de transes rythmiques”, voilà comment Jean-Marie Machado décrit son Como as Flores – Comme les fleurs en portugais – qui promet un temps de réconciliation avec le monde.

“Pour ma quatrième immersion dans la passionnante alchimie du trio, j’invite le percussionniste Ze Luis Nascimento qui, à mi-chemin entre la batterie et les percussions digitales, apportera cette nuance indispensable à mon esthétique aujourd’hui. J’invite également le contrebassiste Claude Tchamitchian pour son sens transversal de la musique répondant à mes compositions ouvertes sur les mondes des jazz actuels.” J-M Machado

Production Cantabile et CdbM du Perreux-sur-Marne. Cantabile est conventionnée par la DRAC Île-de-France, aidée par la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et soutenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne. Elle reçoit le soutien régulier du CNM et des sociétés civiles (Sacem, Spedidam, Adami, SPPF).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:45:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

