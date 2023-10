Régine Lapassion quartet ORIJIN Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 16 novembre 2023, Fontenay-sous-Bois.

Régine Lapassion quartet ORIJIN Jeudi 16 novembre, 20h45 Le Comptoir Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

FESTIVAL MOIS KREYOL

Régine LAPASSION (chant, shaker, tambourin)

Denis LAPASSION (piano)

Teddy LAPASSION (batterie)

Laurent LOIT (guitare bass)

Régine Lapassion nous revient avec son trio de cœur pour une traversée originelle dans les méandres de la musique traditionnelle de Guyane et des Caraïbes. Qu’il soit emporté par les élans du Grajé, Débòt ou kasékò, secoué par les soubresauts de l’Afrobeat, ou caressé par les vagues harmoniques du jazz et de la soul music, Orijin revisite un répertoire rare, constitué des joyaux du patrimoine guyanais.

Régine Lapassion est une chanteuse lumineuse qui aime la scène, chanteuse de gospel depuis son plus jeune âge et riche de nombreuses collaborations, elle prend avec ce nouveau projet, le parti de la liberté pour une invitation au marronnage à travers les sonorités qui lui sont chères.

L’ORIJIN est là !

[https://youtu.be/jYQDwLW40t0?si=O_dYvyB1wemEbSB](https://youtu.be/jYQDwLW40t0?si=O_dYvyB1wemEbSB)_

Soutien : Collectivité Territoriale de Guyane, Mois Kreyol

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet?id=LE_COMPTOIR »}] [{« data »: {« author »: « Melomania Production », « cache_age »: 86400, « description »: « Extraits du spectacle du 07.01.2023 », « type »: « video », « title »: « Ru00e9gine Lapassion ORIJIN », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/jYQDwLW40t0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=jYQDwLW40t0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCW6seMcRt3NbE6uD-soPpiw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/jYQDwLW40t0?si=O_dYvyB1wemEbSB »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:45:00+01:00 – 2023-11-16T23:00:00+01:00

2023-11-16T20:45:00+01:00 – 2023-11-16T23:00:00+01:00

comptoir roublot

Ronan Liétar