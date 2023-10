Tour céleste Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne Tour céleste Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 7 novembre 2023, Fontenay-sous-Bois. Tour céleste Mardi 7 novembre, 20h45 Le Comptoir Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville Zoldxx (voix)

Nakawa (instrumentales) Zoldxx rappe depuis quelques années maintenant.

Entre egotrip et textes introspectifs, Tour Céleste exprime sa passion pour les mots, l’écriture et les rimes sur les instrumentales de Nakawa.

De la trap au boom-bap, en passant par la drill, Zoldxx propose un univers musical aux sonorités multiples. **** suivez-les dès maintenant sur Instagram ! @zoldxx_xv3 et @nakawa018 Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet?id=LE_COMPTOIR »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:45:00+01:00 – 2023-11-07T23:00:00+01:00

2023-11-07T20:45:00+01:00 – 2023-11-07T23:00:00+01:00 comptoir roublot OGGGallery Détails Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu Le Comptoir Adresse Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Ville Fontenay-sous-Bois Departement Val-de-Marne Lieu Ville Le Comptoir Fontenay-sous-Bois latitude longitude 48.851104;2.458721

Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-sous-bois/