Joce Mienniel & les instruments migrateurs Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 28 septembre 2023, Fontenay-sous-Bois.

Joce Mienniel & les instruments migrateurs Jeudi 28 septembre, 20h45 Le Comptoir Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

Réuni.e.s autour du flûtiste voyageur Joce Mienniel, la chanteuse et joueuse de kora sénégalaise Senny Camara et le violoncelliste Clément Petit inaugureront une nouvelle saison de concerts inédits et éphémères intitulée « Instruments migrateurs ». Chaque soir, Joce Mienniel rassemble des artistes hors-norme, comme lui venant des 5 continents, dialoguant par-delà les frontières. Ils parleront d’une même voix le langage universel de la musique.

Avec :

Joce MIENNIEL (flûte)

Senny CAMARA (kora)

Clément PETIT (violoncelle)

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T20:45:00+02:00 – 2023-09-28T23:00:00+02:00

comptoir roublot

