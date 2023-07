Three days Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne Three days Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 26 septembre 2023, Fontenay-sous-Bois. Three days Mardi 26 septembre, 20h45 Le Comptoir Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville Leur nouvelle création s’inspire de la lecture d’auteures afro-américaines comme Rita Dove et Gwendolyn Brooks, figures essentielles d’une poésie protestataire, ode à toutes les libertés. Le trio revisite ces poèmes sous une forme de « protest song » électrique. D’un chant de manifestation au free jazz, d’une chanson comptine à une frénésie de transe, Three Days of Forest crée un folklore imaginaire, onirique et halluciné. Du Son, du Sens et de l’Exaltation! Avec :

Angela FLAHAULT (voix)

Séverine MORFIN (alto)

Blanche LAFUENTE (batterie) Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet?id=LE_COMPTOIR »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T20:45:00+02:00 – 2023-09-26T23:00:00+02:00

2023-09-26T20:45:00+02:00 – 2023-09-26T23:00:00+02:00 comptoir roublot Alain Delorme Détails Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu Le Comptoir Adresse Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Ville Fontenay-sous-Bois Departement Val-de-Marne Lieu Ville Le Comptoir Fontenay-sous-Bois

Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-sous-bois/