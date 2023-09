Three days of Forest Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne Three days of Forest Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 26 septembre 2023, Fontenay-sous-Bois. Three days of Forest Mardi 26 septembre, 20h45 Le Comptoir Réservation – 12€ 14€ 16€ Une forme musicale atypique : alto, batterie et voix augmentés d’effets électroniques.Un trio à l’énergie rock qui rend hommage aux poétesses afro-américaines et anglophones engagées : Rita Dove, Gwendolyn Brooks, Charlotte Perkins Pilman, Charlotte Mew…

Le groupe revisite ces poèmes sous forme de « protests songs » électriques, et crée un folklore imaginaire, onirique et halluciné. Leur musique vole ainsi d’un possible chant de manifestants au free jazz, d’une chanson à une frénésie de transe.

Angela Flahaut voix, compositions – Séverine Morfin alto, composition – Blanche Lafuente batterie, effets – Lucci Claviers – Céline Grangey ingénieure du son

Angela Flahaut voix, compositions – Séverine Morfin alto, composition – Blanche Lafuente batterie, effets – Lucci Claviers – Céline Grangey ingénieure du son

Lauréat Jazz migration 2018 Le Comptoir 95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France

