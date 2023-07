Fête de la Halle Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 23 septembre 2023, Fontenay-sous-Bois.

Fête de la Halle 23 et 24 septembre Le Comptoir entrée libre

Tous les spectacles et concerts sont en entrée libre. On pourra se restaurer au Comptoir le samedi soir ! Le Théâtre Halle Roublot résonnera de multiples spectacles et créations. Programmation sur www.theatre-halle-roublot.fr dès le 1er septembre

SAMEDI 23/09 à 19h30

BAL’KAN TRIO

Bal / Musiques du monde

Un bal’kan trio pour nous faire danser, rêver, et nous transporter au cœur des musiques des Balkans. « Port altier et voix qui vous dresse le système pileux, dans les ballades à l’odeur de drame comme dans les chansons à ripaille, Norig, adoptée par les Tziganes à la peau tannée qu’elle fait fondre comme des gosses, est déjà une grande ›› disait d’elle notre regretté Rémy Kolpa Kopoul. Alors entourée des guitaristes Sébastien Giniaux et Joris Viquesnel, elle convoque ce trio et embarque le public dès les premières notes dans une gamme d’émotions fortes.

Avec :

Norig (chant)

Joris VIQUESNEL (guitare)

Sébastien GINIAUX (guitare)

DIMANCHE 24/09 – 12h15 -12h45 ; 14h -14h40

MORPHING

Dès 6 ans

Dancefloor for kids

Ah Ah attention voici un dancefloor pour vous les kids !

Vous allez être au plus près des musiciens, alors bougez ! dansez ! au son de la musique sans retenue, sans barrières, juste dans le plaisir de bouger ensemble.

Une musique faite de rythmes qui vous entraînent et vous enflamment. Et ça résonne, de l’Afrique à l’Amérique Centrale en passant par les Caraïbes. Et ces rythmes se mélangent, s’étirent et deviennent élastiques pour nous endiabler les corps.

Un véritable morphing rythmique, agrémenté d’un solide groove mélodique et d’une pincée de samples de radio pour une touche ludique et dynamique, et la potion magique est prête !

Allez les kids !

Avec :

Antonin LEYMARIE (batterie)

Csaba PALOTAÏ (guitare)

Victor AUFFRAY (euphonium, trompette basse)

https://youtu.be/X_tYd9lHZrQ

Une production déléguée Banlieues Bleues, en partenariat avec Calvacade

DIMANCHE 24/09 – 16 h -17h30

PANAM KOLECTIV

Soul Music

Ça va chauffer !

La musique de Bill Withers est l’un des principaux centres de gravité de la soul. Profondément ancré dans le blues et le rythm and blues, avec des accents funk, son répertoire est également riche de textes ciselés et inspirés où l’on perçoit l’influence des protest songs des 70’s. Bill Withers, le working class hero, avec ses 9 années dans l’US Navy et son job chez Ford qu’il ne quittera qu’après avoir mis le pied dans la porte de l’industrie musicale en signant le hit Ain’t no Sunshine. Le groupe Panam Kolectiv (Brani Racíc chant guitare, Tristan Valentino batterie, Sébastien Gastine basse) se propose de lui rendre hommage avec une sélection de chansons.

Avec :

Brani RACIC (guitare, chant)

Sébastien GASTINE (contrebasse)

Tristan VALENTINO (batterie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T19:30:00+02:00 – 2023-09-23T22:00:00+02:00

2023-09-24T16:00:00+02:00 – 2023-09-24T17:30:00+02:00

comptoir roublot

Yan Senez / Camille Sauvage