Fête de la Halle Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 23 septembre 2023, Fontenay-sous-Bois.

Fête de la Halle Samedi 23 septembre, 19h30 Le Comptoir entrée libre

Tous les spectacles et concerts sont en entrée libre. On pourra se restaurer au Comptoir le samedi soir ! Le Théâtre Halle Roublot résonnera de multiples spectacles et créations. Programmation sur www.theatre-halle-roublot.fr dès le 1er septembre

BAL’KAN TRIO

Bal / Musiques du monde

Un bal’kan trio pour nous faire danser, rêver, et nous transporter au cœur des musiques des Balkans. « Port altier et voix qui vous dresse le système pileux, dans les ballades à l’odeur de drame comme dans les chansons à ripaille, Norig, adoptée par les Tziganes à la peau tannée qu’elle fait fondre comme des gosses, est déjà une grande ›› disait d’elle notre regretté Rémy Kolpa Kopoul. Alors entourée des guitaristes Sébastien Giniaux et Joris Viquesnel, elle convoque ce trio et embarque le public dès les premières notes dans une gamme d’émotions fortes.

Avec :

Norig (chant)

Joris VIQUESNEL (guitare)

Sébastien GINIAUX (guitare)

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « http://www.theatre-halle-roublot.fr »}]

2023-09-23T19:30:00+02:00 – 2023-09-23T22:00:00+02:00

comptoir roublot