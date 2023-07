Christophe Monniot Quartet Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 22 septembre 2023, Fontenay-sous-Bois.

Christophe Monniot Quartet Vendredi 22 septembre, 20h45 Le Comptoir Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

“Invité par Denis Charolles à célébrer les 25 ans des “Musiques à Ouïr” lors d’une série de concerts, j’ai redécouvert la magie du quartet acoustique saxophone-piano-contrebasse-batterie avec les merveilleux musiciens que sont Denis Charolles, Sophia Domancich, Sarah Murcia et Felipe Cabrera. J’ai en conséquence écrit un répertoire pour ce quartet, empreint de certains de ses aînés, comme ceux de Keith Jarrett, Cannonball Adderley ou Dave Brubeck, avec quelques approches plus actuelles et européennes. Une sorte de madeleine revisitée…” Christophe Monniot

Avec :

Christophe MONNIOT (saxophones, compositions)

Sophia DOMANCICH (piano)

Sarah MURCIA (contrebasse)

Denis CHAROLLES (batterie)

https://youtu.be/cnJJjxyL-Dg

Quartet soutenu par les Musiques à Ouïr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T20:45:00+02:00 – 2023-09-22T23:00:00+02:00

Serge Heimlich