No Mad « Des oiseaux la nuit » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 19 septembre 2023, Fontenay-sous-Bois.

No Mad « Des oiseaux la nuit » Mardi 19 septembre, 20h45 Le Comptoir Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

Et si la Halle Roublot se transformait, pour le temps de ce concert acoustique, en clairière ?

Départis des micros et des lumières de scène, au bord de l’herbe fraîche, assis ensemble, les yeux dans les yeux, la poésie folk des No Mad nous parle de générosité, d’humanité, de féminin et ça fait du bien. Les voix sont douces et puissantes. Le chœur nous emporte. Les mélodies aux arrangements pour violon, alto, clarinette, guitare, violoncelle, percussions sont inspirées de la musique traditionnelle, du jazz, de la musique classique et baroque pour se fondre dans de nouvelles couleurs, dans de nouveaux espaces.

Avec :

Élodie LORDET (chant, percussions & mélodica)

Pierre LORDET (clarinettes, guitare, bouzouki & chant)

Nicolas LOPEZ (violon, alto, footbass & chant)

Elisabeth RENAU (violoncelle & chant)

François VINOCHE (batterie, percussions, guitalélé, mélodica & chant)

https://youtu.be/oq_mgr1s4yk

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T20:45:00+02:00 – 2023-09-19T23:00:00+02:00

