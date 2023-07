Mad Damba « Hakili Kele » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 15 septembre 2023, Fontenay-sous-Bois.

Mad Damba « Hakili Kele » Vendredi 15 septembre, 20h45 Le Comptoir Plein tarif : 18 €, Tarif web : 16 €,Tarif réduit : 14 €, Tarif -25 ans : 12 €, Carte pilier : 60 €, Tarif enfant -12 ans : 6 €, Pass solidaire ville de Fontenay-sous-Bois, Pass culture,Tarifs préférentiels abonnés aux structures culturelles de la ville

Il ne fallait pas moins de Mah Damba pour nous faire oublier une ouverture de saison sans notre traditionnel Teofilo Chantre, ce jour, au Cap-Vert.

Mah Damba est une musicienne charismatique, une djelimousso, une griotte, et si elle porte un héritage culturel séculaire, fille de l’illustre griot Djeli Baba Sissoko, elle n’en est pas moins en phase avec son époque.

Sa voix unique, frottée au fil du temps et des épreuves de la vie, est reconnaissable entre toutes, une voix généreuse, adressée, habitée et accompagnée par une équipe de luxe.

La direction musicale de Thierry Fournel offre à cet album Hakili Kele, paru chez Buda Musique en 2019, un écrin à cette grande voix du Mali.

Avec :

Mah DAMBA (chant)

Guimba KOUYATÉ (n’goni, guitare)

Thierry FOURNEL (guitare, guembri)

Antoine GIRARD (accordéon)

Amadou DAOU (calebasse, percussions)

https://youtu.be/TeniXvkjQwk

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:45:00+02:00 – 2023-09-15T23:00:00+02:00

