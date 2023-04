“Wild bird” Idriss El Mehdi invite Teofilo Chantre et Kicca Le Comptoir, 16 juin 2023, Fontenay-sous-Bois.

Pour ce nouveau projet, Idriss El Mehdi boit à la source. Il s’abreuve au groove de Keziah Jones, à la voix chaude et aux slides de Ben Harper et à la mystique du maâlem gnaoui Mahmoud Guinea. Tendu vers un seul et même projet : que l’âme afro-gnaoua irradie un blues originel porté par un guembri amplifié à outrance !

Pari osé pour Idriss El Mehdi qui nous revient avec un nouveau single Same Old Song, blues-funk qui rend hommage à la musique ancestrale des descendants d’esclaves d’Afrique et d’Amérique du Nord. Il s’entoure pour l’heure de l’énergisante Kicca au funk communicatif et de notre Teofilo Chantre, merveilleux ambassadeur des musiques cap-verdiennes. Une création originale que nous avons hâte de partager avec vous.

Avec :

Idriss EL MEHDI (guembri, piano, pandeiro, lead vocal)

Olivier MARLY (guitare folk)

Lawrence CLAYS (batterie)

Benoît SIMON (guitare électrique, dobro)

Oussama CHRAIBI (percussions)

https://youtu.be/OkLJIR5cmeQ

2023-06-16T20:45:00+02:00

2023-06-16T20:45:00+02:00 – 2023-06-16T23:00:00+02:00

