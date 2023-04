Quiet men quartet Le Comptoir, 9 juin 2023, Fontenay-sous-Bois.

Quiet men quartet Vendredi 9 juin, 20h45 Le Comptoir Tarif plein 18€, Tarif réduit 14€, Tarif -25 ans 12€, Tarif enfant 6€, Tarif web 16€, Carte pilier 60€, valable un an, Tarif unique spectacle enfants 10€, Pass solidaire, Pass culture

Se donner le temps du jeu et du rêve… C’est le projet collégial de ces quatre musiciens, guidés par une curiosité gourmande, un optimisme inaltérable et une énergie communicative. Une musique acoustique prenant parfois la forme de mélodies familières d’où surgit un folklore imaginaire qui régale nos sens et nous ré énergise. Et ce dialogue d’instruments rares et rebelles nous offre le plus beau des cadeaux : celui d’une musique inclassable, pleine, libre et joyeuse !

Avec :

Denis COLIN (clarinettes)

Pablo CUECO (zarb)

Simon DRAPPIER (arpeggione)

Julien OMÉ (guitare)

https://www.youtube.com/watch?v=NVjRzhVdz_w

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet?id=LE_COMPTOIR »}] [{« data »: {« author »: « Quiet Men », « cache_age »: 86400, « description »: « Quiet Men Denis Colin, clarinettes / Pablo Cueco, zarb / Simon Drappier, arpegionne / Julien Omu00e9, guitare.nEnregistru00e9 en public u00e0 La Fraternelle de Saint-Claude / Cafu00e9 La maison du peuple le 26 mars 2022nConcert organisu00e9 avec le soutien du Centre Ru00e9gional du Jazz De Bourgogne Franche-Comtu00e9.nContact Diffusion : Cristojazz Catherine Cristofari cristojazz057@gmail.com », « type »: « video », « title »: « Quiet Men Chevaliers (Simon Drappier) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/NVjRzhVdz_w/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=NVjRzhVdz_w », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCmkTuaXOXzlY_EoA7sJgJzA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=NVjRzhVdz_w »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T20:45:00+02:00 – 2023-06-09T23:00:00+02:00

2023-06-09T20:45:00+02:00 – 2023-06-09T23:00:00+02:00

comptoir roublot

Milomir Kovasevic