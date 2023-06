Macha Gharibian Trio Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, 8 juin 2023, Fontenay-sous-Bois.

Macha Gharibian Trio Jeudi 8 juin, 20h30 Le Comptoir Tarif plein 18€

Tarif réduit (chômeur.euse.s, intermittent.e.s, famille nombreuse, étudiant.e.s, séniors à partir de 65 ans) 14€

Tarif -25 ans 12€

Tarif enfant 6€ (valable pour les -12 ans)

Tarif web 16€

C’est avec plus de 100 concerts au compteur pour ce merveilleux trio (Montreux, Coutances, Vienne, Les Nuits de Fourvière, Sao Paulo, Bucarest, Hanovre, Bombay, Braga…) que Macha Gharibian, Révélation des Victoires du Jazz de 2020, revient poser ses valises au Comptoir. Quelle chance ! Lumineux, éblouissant, imprévisible, bref, envoûtant fut ce Joy Ascension, son troisième album. Macha souhaite aujourd’hui donner suite à Joy Ascension, et offrir un espace encore élargi à sa voix, continuant son chemin avec les inégalables Dré Pallemaerts et Chris Jennings.

Pâte sonore unique et magicien des machines, Dré Pallemaerts est un phénomène à lui seul, et si Le Comptoir a accueilli à maintes reprises Chris Jennings, ciment coloriste du “band”, c’est que la richesse de son jeu, sa curiosité pour les musiques d’ailleurs et son romantisme nous ont charmés!

Avec :

Macha GHARIBIAN (piano, voix, fender rhodes)

Chris JENNINGS (contrebasse, saz)

Dré PALLEMAERTS (batterie, electronics)

Le Comptoir 95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T20:30:00+02:00 – 2023-06-08T22:30:00+02:00

Richard Schroeder