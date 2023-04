Carte blanche à Caroline Sageman « De Bach à Piazzolla » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

Carte blanche à Caroline Sageman « De Bach à Piazzolla » Le Comptoir, 20 mai 2023, Fontenay-sous-Bois. Carte blanche à Caroline Sageman « De Bach à Piazzolla » Samedi 20 mai, 19h00 Le Comptoir Tarif plein 18€, Tarif réduit 14€, Tarif -25 ans 12€, Tarif enfant 6€, Tarif web 16€, Carte pilier 60€, valable un an, Tarif unique spectacle enfants 10€, Pass solidaire, Pass culture Le Comptoir est heureux d’accueillir le tout jeune festival, Musique aux Beaux Jours, initié par Maha Zahid, jeune pianiste récemment installée à Fontenay. Nous ferons un petit pas de côté dans nos “Apéro Ma non Troppo” pour écouter ce programme laissant pour un temps jazz et musiques improvisées en accueillant Caroline Sageman, pianiste renommée et marraine du festival. Pour l’année de ses 40 ans de carrière, la pianiste nous propose le temps d’un concert de partager la scène avec des musiciens qu’elle affectionne particulièrement. En duo ou trio, elle nous fera découvrir ou redécouvrir des pièces du répertoire arrangées spécialement pour cet événement. Caroline Sageman est l’invitée régulière de grands festivals (La Roque d’Anthéron, Festival Chopin à Paris, La Folle Journée de Nantes, Nohant Festival Chopin…) ou de grandes scènes (La Criée à Marseille). Amoureuse d’aventures moins conventionnelles, elle se plaît à aller à la rencontre de publics variés et c’est pour nous, un plaisir de l’accueillir. “Un immense talent et une personnalité hors norme“ Arièle Butaux France Musique Avec :

Caroline SAGEMAN (piano) Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois

