Rhizomes « Quartier Général » Le Comptoir, 12 mai 2023, Fontenay-sous-Bois.

Rhizomes « Quartier Général » Vendredi 12 mai, 20h45 Le Comptoir Tarif plein 18€, Tarif réduit 14€, Tarif -25 ans 12€, Tarif enfant 6€, Tarif web 16€, Carte pilier 60€, valable un an, Tarif unique spectacle enfants 10€, Pass solidaire, Pass culture

C’est un bar, un café, un restaurant qui s’appelle Quartier Général. Ça n’a rien et tout à voir avec la guerre. Dans ce bar, plusieurs communautés d’exilés aiment se retrouver pour boire, parler, chanter jusqu’à l’aube. Cette nuit-là, les femmes prennent la parole. Sept femmes venant des quatre coins de la Méditerranée. Au fil des verres, les langues se délient, sept langues se déploient. Les histoires sont chargées, récits de luttes individuelles ou collectives transcendés par la joie du présent, de la musique. Elles invoquent, racontent, s’adressent à d’autres figures féminines de leurs régions qui les ont marquées et inspirées.

Avec :

Donia BERRIRI (voix, synthétiseur)

Yael MILLER (voix, synthétiseur)

Baptiste GERMSER (basse, bugle, voix)

Thomas CAILLOU (guitare, voix)

Roland MERLINC (batterie, voix)

invitées : Clémence GABRIELIDIS (voix, bouzouki), Bianca IANNUZZI (voix), Leïla MENDEZ (voix), Oum (voix, bendir), Hatice ÖZER (voix)

https://www.youtube.com/watch?v=97_zxY32e-0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:45:00+02:00 – 2023-05-12T23:00:00+02:00

