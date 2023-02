Noé Clerc trio Le Comptoir, 21 avril 2023, Fontenay-sous-Bois.

Noé Clerc trio Vendredi 21 avril, 20h45 Le Comptoir

Tarif plein 18€, Tarif réduit 14€, Tarif -25 ans 12€, Tarif enfant 6€, Tarif web 16€, Carte pilier 60€, valable un an, Tarif unique spectacle enfants 10€, Pass solidaire, Pass culture

Merci à Jazz Migration de permettre l’accompagnement de jeunes musicien.ne.s. Ainsi, pour leur premier album Secret Place, paru sous le label NoMadMusic, le Noé Clerc Trio nous invite, à travers trois instruments rarement réunis, à un voyage intime aux paysages urbains ou sauvages. Une belle découverte! “Le Jazzman magicien peut créer un lien intime avec son auditoire par le biais des sens, et pour son premier album, le Noé Clerc Trio a choisi le biais du rêve. Le jeune trio nous touche d’emblée révélant sa « Secret Place » son intimité musicale et ses diverses inspirations. (…) L’oreille déambule volontiers dans ce jardin secret, un tableau peint à trois, où les jeunes musiciens font preuve de grande maturité dans la finesse du trait et le choix des couleurs. La palette est audacieuse : blues, jazz contemporain, musiques impressionnistes et traditionnelles.” Album Révélation, Jazz Magazine, Walden Gauthier Avec :

Noé CLERC (accordéon)

Clément DALDOSSO (contrebasse)

Elie MARTIN-CHARRIÈRE (batterie, percussions) Crédit photo : Fabien Breuil Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de musicien·ne·s émergent·e·s de jazz et musiques improvisées porté par AJC, avec le soutien du Ministère de la Culture, la Fondation BNP Paribas, la SACEM, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le CNM, la SPPF, et l’Institut Français

