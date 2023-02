Panam Kolectiv “Soul music” Le Comptoir, 20 avril 2023, Fontenay-sous-Bois.

Panam Kolectiv “Soul music” Jeudi 20 avril, 20h45 Le Comptoir

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France

Une balade en formation serrée, power trio, du côté des standards de la musique soul des années 60 et 70.

La musique de Bill Withers est l’un des principaux centres de gravité de la soul. Profondément ancré dans le blues et le rythm and blues, avec des accents funk, son répertoire est également riche de textes ciselés et inspirés où l’on perçoit l’influence des protest songs des 70’s. Bill Withers, le working class hero, avec ses 9 années dans l’US Navy et son job chez Ford qu’il ne quittera qu’après avoir mis le pied dans la porte de l’industrie musicale en signant le hit Ain’t no Sunshine. Le groupe Panam Kolectiv (Brani Racíc chant guitare, Tristan Valentino batterie, Sébastien Gastine basse) se propose de lui rendre hommage avec une sélection de chansons et avec un invité spécial au piano et claviers, Ludovic Allainmat.

Avec :

Brani RACIC (guitare, chant)

Sébastien GASTINE (contrebasse)

Tristan VALENTINO (batterie)

+ invité Ludovic ALLAINMAT (piano, claviers)



