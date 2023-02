Open Land Quartet “Nearly nothing, almost everything” Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

Open Land Quartet "Nearly nothing, almost everything" Vendredi 14 avril, 20h45 Le Comptoir

Tarif plein 18€, Tarif réduit 14€, Tarif -25 ans 12€, Tarif enfant 6€, Tarif web 16€, Carte pilier 60€, valable un an, Tarif unique spectacle enfants 10€, Pass solidaire, Pass culture

Jazz handicap moteur mi Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France Bruno Angelini compose une musique paisible et sereine qui prend le temps de s’épanouir et de gagner en intensité. Un voyage en compagnie de l’Open Land Quartet est lumineux. Ensemble, ils élaborent une sphère acoustique épurée, qui accorde une large place à la méditation. S’inspirant des poètes minimalistes, Nearly nothing, almost everything est comme une chambre d’échos qui dévoile les fragments de l’âme. Celle du pianiste voyage au cœur de la psyché de William Carlos Williams, Martine Audet, Chandak Chattarji, Lydia Vadkerti-Gavornikova, Saleh Diab, Rati Saxena, Masaoka Shiki et Jacob Nibénegenesabe. “L’Open Land Quartet né en 2014 devient au fil du temps le précieux écrin qui permet au pianiste de développer son moi intime. Errances, Poèmes de l’os magique, Maintenant, Paterson, La naissance du jour et autres poèmes se voient sublimés par les huit compositions aux délices entêtants de ce divin voyage vers l’essentiel de quatre frères de musique en osmose palpable, qui intègrent l’espace et les silences avec une grâce qui leur est propre.” FIP Avec :

Bruno ANGELINI (piano)

Régis HUBY (violon)

Claude TCHAMITCHIAN (contrebasse)

Edward PERRAUD (batterie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T20:45:00+02:00

2023-04-14T23:00:00+02:00 Clément Puig

