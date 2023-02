Esquina, trio de César Stroscio Le Comptoir, 31 mars 2023, Fontenay-sous-Bois.

Esquina, trio de César Stroscio Vendredi 31 mars, 20h45 Le Comptoir

Tarif plein 18€, Tarif réduit 14€, Tarif -25 ans 12€, Tarif enfant 6€, Tarif web 16€, Carte pilier 60€, valable un an, Tarif unique spectacle enfants 10€, Pass solidaire, Pass culture

Tango handicap moteur mi

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France [{“data”: {“author”: “Le Triton”, “cache_age”: 86400, “description”: “Voici plus de trente ans quu2019u00e0 Buenos Aires, Cu00e9sar Stroscio u00e9tait u00e0 la naissance du fabuleux CuartetoCedron. Depuis, son bandonu00e9on respire toujours les mu00e9lodies profondes de son Argentine natale.nnu201cEsquinau201d, en Argentine, cu2019est le coin de la rue, carru00e9 comme les rues de Buenos Aires. Cu2019est le lieu de toutes les rencontres, de tous les rendez-vous. Et lorsquu2019on dit de quelquu2019un quu2019il a lu2019esquina, on veut dire quu2019il su2019y connau00eet bien, quu2019il a de lu2019expu00e9rience.nnEsquina commence u00e0 se produire en du00e9cembre 1991. Le trio se caractu00e9rise par des arrangements complexes et raffinu00e9s, sans u00eatre sophistiquu00e9s. Ni tradition figu00e9e, ni fascination du modernismeu2008: un travail exigeant, vivant, et lu2019u00e9vident bonheur de jouer quu2019expriment les trois musiciens.nnLe ru00e9pertoire comprend des piu00e8ces de Rovira, Trou00eflo, Piazzolla, Alchourron, Stroccio, Enriquez, Thomas, Aieta, Mederos, sur des rythmes variu00e9s du Rio de la Plata : tangos, milongas, candombes (origine de lu2019Uruguay), valses.nnhttps://vod.letriton.com/trit-on-air-prochaines-diffusions/19122021-20h30.htmlnnRu00e9alisatrice : Suzanne MerlenCadreuse : Annabelle RaoultnChef opu00e9rateur : Lucas VivantenSon : Bastien Boissier”, “type”: “video”, “title”: “Trio Esquina – La VOD du Triton”, “thumbnail_url”: “https://i.ytimg.com/vi/0_UP96MhX3s/maxresdefault.jpg”, “version”: “1.0”, “url”: “https://www.youtube.com/watch?v=0_UP96MhX3s”, “thumbnail_height”: 720, “author_url”: “https://www.youtube.com/channel/UCuBp_CxrHfL0rTKaIB-GO1g”, “thumbnail_width”: 1280, “options”: {“_end”: {“label”: “End on”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_start”: {“label”: “Start from”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_cc_load_policy”: {“label”: “Closed captions”, “value”: false}, “click_to_play”: {“label”: “Hold load & play until clicked”, “value”: false}}, “html”: “

https://youtu.be/0_UP96MhX3s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T20:45:00+02:00

2023-03-31T23:00:00+02:00 Adèle de Palaminy

Détails Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu Le Comptoir Adresse Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Ville Fontenay-sous-Bois lieuville Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Departement Val-de-Marne

Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-sous-bois/

Esquina, trio de César Stroscio Le Comptoir 2023-03-31 was last modified: by Esquina, trio de César Stroscio Le Comptoir Le Comptoir 31 mars 2023 Fontenay-sous-Bois Le Comptoir Fontenay-sous-Bois

Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne