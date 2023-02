Trio Sylvain Ransy + Senny Camara trio Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

Trio Sylvain Ransy + Senny Camara trio Le Comptoir, 26 mars 2023, Fontenay-sous-Bois. Trio Sylvain Ransy + Senny Camara trio Dimanche 26 mars, 11h30 Le Comptoir

Entrée libre mais réservation vivement conseillée Un brunch particulier, au sein de la semaine de lutte contre le racisme et l’anti sémitisme (même si cette lutte ne doit pas se réduire à une semaine!) Trio Sylvain Ransy

Sylvain RANSY (piano)

Jean-Christophe RAUFASTE (basse électrique)

Arnaud DOLMEN (batterie)

Un trio d’exception qui croise le jazz be-bop, la musique caribéenne et qui ne renie rien de ses origines africaines.

https://youtu.be/cXbuJCOtZvo Senny Camara trio

Senny CAMARA (chant, Kora)

Thierry FOURNEL (guitare)

Pierre YVES (contrebasse) Femme libre, insoumise, Senny Camara a choisi un instrument traditionnellement réservé aux hommes : la kora. Ses références ? Nina Simone, Joséphine Baker ou Mahawa Kouyaté, la griotte guinéenne et reine de la kora.

https://youtu.be/EtxP–rLyBY Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T09:30:00+00:00 – 2023-03-26T13:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu Le Comptoir Adresse Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Ville Fontenay-sous-Bois lieuville Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Departement Val-de-Marne

Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-sous-bois/

Trio Sylvain Ransy + Senny Camara trio Le Comptoir 2023-03-26 was last modified: by Trio Sylvain Ransy + Senny Camara trio Le Comptoir Le Comptoir 26 mars 2023 Fontenay-sous-Bois Le Comptoir Fontenay-sous-Bois

Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne