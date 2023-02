Ysée et la traversée du monde pointu Le Comptoir, 19 mars 2023, Fontenay-sous-Bois.

Ysée et la traversée du monde pointu Dimanche 19 mars, 17h00 Le Comptoir

Tarif unique spectacle enfants 10€, Pass solidaire, Pass culture

Conte fantasmagorique, musical et dessiné handicap moteur mi

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois

Un spectacle écrit, composé et dessiné par Viryane Say, Thomas Brosset et Fanny Charmont.

https://youtu.be/EgiYsNccJaY

Par Cabanes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T17:00:00+01:00

2023-03-19T19:30:00+01:00 Thomas Brosset

