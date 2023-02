Madeleine & Salomon “Eastern spring” Le Comptoir, 17 mars 2023, Fontenay-sous-Bois.

Madeleine & Salomon “Eastern spring” Vendredi 17 mars, 20h45 Le Comptoir

Tarif plein 18€, Tarif réduit 14€, Tarif -25 ans 12€, Tarif enfant 6€, Tarif web 16€, Carte pilier 60€, valable un an, Tarif unique spectacle enfants 10€, Pass solidaire, Pass culture

Eh oui, vous dites-vous, encore Madeleine et Salomon ! Mais oui, quel honneur et plaisir d’avoir un peu permis la naissance de ce bijou, Eastern spring, où le duo se penche sur la question des libertés et de l’égalité. Ils revisitent ici, avec les codes de la musique occidentale actuelle et dans leur esthétique minimaliste, le répertoire de la pop music des années 60/70 du monde méditerranéen. Dans un contexte d’apologie du repli sur soi-même, il leur semble urgent, tout comme à nous, de se souvenir qu’hier, ceux qui avaient pris le soin de se mélanger avaient permis l’émergence de l’une des histoires musicales les plus passionnantes de ces dernières années, un mouvement que certains qualifieront plus tard “d’âge d’or”. « Une voix, un piano et beaucoup, beaucoup d’émotions. D’où naît-elle ? De l’entière sincérité nichée dans la voix bouleversante de Clotilde Rullaud (Madeleine) et le jeu à l’unisson d’Alexandre Saada (Salomon), bien sûr. Mais aussi du nouveau répertoire, composé de pop songs orientales datant des années 60 et 70. Traduites, restaurées, ravivées par le duo, elles font passer un souffle très pur à faire pleurer le plus aride désert d’Arabie. » Louis-Julien Nicolaou – TELERAMA – 4T Avec :

Clotilde RULLAUD (flûte, voix, fx)

Alexandre SAADA (piano, voix) Crédit photo : Alexandre SAADA Soutiens : CNM, ADAMI, DRAC IDF, SPPF, CNC

