Régis Huby sextet "Bliss"
Catégories d'Évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

Régis Huby sextet “Bliss” Le Comptoir, 10 mars 2023, Fontenay-sous-Bois. Régis Huby sextet “Bliss” Vendredi 10 mars, 20h45 Le Comptoir

Tarif plein 18€, Tarif réduit 14€, Tarif -25 ans 12€, Tarif enfant 6€, Tarif web 16€, Carte pilier 60€, valable un an, Tarif unique spectacle enfants 10€, Pass solidaire, Pass culture

Le Comptoir
Halle Roublot
95 rue Roublot
94120 Fontenay-sous-Bois

« La source de la béatitude n'est pas hors de nous, mais en nous… » (Guerre et paix – Léon Tolstoï)

Bliss … Paysage intérieur, territoires émotionnels, cheminement vers la transe…

La musique de Régis Huby procure ce bonheur dans la lenteur de son univers à contre-courant du monde. Pour Bliss, Régis Huby modifie la forme traditionnelle du quatuor à cordes, lequel abandonne le 2e violon pour accueillir la contrebasse de Claude Tchamitchian, associée au violoncelle de Clément Petit et à l'alto de Séverine Morfin. L'écriture pour les cordes se resserre alors dans le registre grave à la recherche du grain et du pigment. Il s'associe à la sensualité du trombone de Samuel Blaser, d'une expressivité et d'une richesse de timbres sans limites. Le tout magnifié par les univers électro-acoustiques du percussionniste et magicien Michele Rabbia. Magnifique !

Avec :

Régis HUBY (violon acoustique, violon ténor électro-acoustique, électroniques & compositions)

Samuel BLASER (trombone)

Séverine MORFIN (alto)

Clément PETIT (violoncelle)

Claude TCHAMITCHIAN (contrebasse)

Michele RABBIA (percussions, électroniques)

