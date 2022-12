Big Band CRR Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Big Band CRR Le Comptoir, 14 février 2023, Fontenay-sous-Bois. Big Band CRR Mardi 14 février 2023, 20h45 Le Comptoir

Entrée libre

Soirée « découverte de talents » avec le Big Band des cycles spécialisés de la ville de Paris. Direction Pierre BERTRAND Juliette Delas (voix)

Colinne Hocquette (voix)

Ilana Bensemoun (voix)

Camille Cosyns (voix, trompette)

Baptiste Serve (voix)

Nicolas Beyrand (saxophone)

Sacha Grenier (saxophone)

Daniel Ventura (saxophone)

Prosper Garon (saxophone)

Pierre Thiot (saxophone)

Emma Launay (trompette)

Ysaura Merino (trompette)

Miguel Munar (trompette)

Camille Cosyns (trompette)

Igor Lawrynowicz (trombone)

Enzo Anani (trombone)

Tristan Boulanger (trombone)

Laura Martin Quesada (trombone)

Hugo Doppler (piano)

Julien Labenne (guitare)

Simon Voituriez (basse)

Léo Sapede (batterie)

