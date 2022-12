Ysée et la traversée du monde pointu Le Comptoir, 7 février 2023, Fontenay-sous-Bois.

Ysée et la traversée du monde pointu Mardi 7 février 2023, 19h30 Le Comptoir

Entrée libre

Pochettes surprises du THR ou les coulisses de la création handicap moteur mi

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France [{« data »: {« author »: « FANNY CHARMONT », « cache_age »: 86400, « description »: « Un spectacle u00e9crit, composu00e9 et dessinu00e9 par Viryane Say, Thomas Brosset et Fanny Charmont.nSortie pru00e9vue fin septembre 2023. », « type »: « video », « title »: « YSu00c9E ET LA TRAVERSu00c9E DU MONDE POINTU », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/sirn6X4ttj0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=sirn6X4ttj0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCGcRbr8fPHtK4TbNg9AHIkw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

https://youtu.be/sirn6X4ttj0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T19:30:00+01:00

2023-02-07T21:00:00+01:00 Thomas Brosset

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu Le Comptoir Adresse Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Ville Fontenay-sous-Bois lieuville Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Departement Val-de-Marne

Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-sous-bois/

Ysée et la traversée du monde pointu Le Comptoir 2023-02-07 was last modified: by Ysée et la traversée du monde pointu Le Comptoir Le Comptoir 7 février 2023 Fontenay-sous-Bois Le Comptoir Fontenay-sous-Bois

Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne