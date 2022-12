Ahja Hunto (Kebyesou+Ches Smith+Claude Saturne+guests) Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

Ahja Hunto (Kebyesou+Ches Smith+Claude Saturne+guests) Dimanche 5 février 2023, 19h00 Le Comptoir

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire + Pass culture

Festival Sons d'hiver

Bienvenue au festival Sons d'hiver pour cette première collaboration nous permettant grâce à Ahja Hunto de défricher des contrées encore peu explorées. Ches Smith, batteur new-yorkais habitué de la scène expérimentale du rock et du jazz, accompagne une nouvelle fois ses mentors haïtiens, les percussionnistes Kebyesou et Claude Saturne. Courroies de transmission de la culture haïtienne à Paris, ces deux figures effectuent le travail de veille et de promotion des traditions artistiques du vaudou. Le batteur américain, lorsqu'il est de passage à la Ville Lumière, fait régulièrement son petit stop pour prendre quelques leçons avec ces deux pédagogues de longue date. Ahja Hunto, c'est avant tout ce conflit entre la tradition des musiques improvisées noires américaines, et l'énergie de la transe vaudou. C'est avec des invités de marque que nous partagerons cette expérience. Avec :

Kebyesou (percussions, chant)

Claude SATURNE (percussions, chant)

Ches SMITH (percussions, chant) invité.es :

Jehyna SAHYEIR (chant)

Thurgot THEODAT (saxophone)

COMPAGNOLO (guitare)

Thomas JULIENNE (contrebasse)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T19:00:00+01:00

2023-02-05T21:30:00+01:00 M.Rodrigues

