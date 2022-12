Ornett’o logic Le Comptoir, 3 février 2023, Fontenay-sous-Bois.

Ornett’o logic Vendredi 3 février 2023, 20h45 Le Comptoir

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire + Pass culture

Jazz – Hip-hop – Harmolodic groove

Le Comptoir
Halle Roublot
95 rue Roublot
94120 Fontenay-sous-Bois

https://vimeo.com/690558097

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T20:45:00+01:00

2023-02-03T23:00:00+01:00 Christian Ducasse

