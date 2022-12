Bruno Angelini trio « Transatlantic Roots » Le Comptoir, 27 janvier 2023, Fontenay-sous-Bois.

Bruno Angelini trio « Transatlantic Roots » Vendredi 27 janvier 2023, 20h45 Le Comptoir

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire + Pass culture

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois



Là, dans ce Transatlantic Roots, ce sont les musiques noires, le blues, le jazz, le funk/P-funk, la soul, le souffle amérindien et plus largement la contre-culture étasunienne qui nourrissent sa musique.

Son discours musical se trouve revisité, bousculé, traversé par ces vibrations, cette culture spirituelle et contestataire, cette transe rythmique, venues d’outre-Atlantique. Qui mieux que les deux magnifiques artistes Fabrice Martinez et Eric Echampard pour incarner le projet de Bruno Angelini ? Chacun avec ses propres références, ses expériences personnelles, est habité par cette « culture transatlantique ». C’est bien cette double culture qu’ils vont explorer ensemble pour donner vie aux thèmes et sujets imaginés par Bruno Angelini. Enthousiasmant ! Les compositions de Bruno Angelini nous parlent toujours ; sa fantaisie, son imagination, ses textures sonores, sa délicatesse, son “investissement” respirent.Là, dans ce Transatlantic Roots, ce sont les musiques noires, le blues, le jazz, le funk/P-funk, la soul, le souffle amérindien et plus largement la contre-culture étasunienne qui nourrissent sa musique.Son discours musical se trouve revisité, bousculé, traversé par ces vibrations, cette culture spirituelle et contestataire, cette transe rythmique, venues d’outre-Atlantique. Qui mieux que les deux magnifiques artistes Fabrice Martinez et Eric Echampard pour incarner le projet de Bruno Angelini ? Chacun avec ses propres références, ses expériences personnelles, est habité par cette « culture transatlantique ». C’est bien cette double culture qu’ils vont explorer ensemble pour donner vie aux thèmes et sujets imaginés par Bruno Angelini. Avec :

Bruno ANGELINI (composition, piano, clavier, électronique)

Eric ECHAMPARD (batterie)

Fabrice MARTINEZ (trompette, bugle, électronique)

Compagnie Solange avec le soutien de L’ADAMI, La Fraternelle de Saint-Claude, le label Vision Fugitive et Le CNM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T20:45:00+01:00

2023-01-27T23:00:00+01:00 Maxime François

