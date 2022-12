Roberto Negro solo « Siècle » Le Comptoir, 20 janvier 2023, Fontenay-sous-Bois.

Roberto Negro solo « Siècle » Vendredi 20 janvier 2023, 20h45 Le Comptoir

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire + Pass culture

Résidence / Création handicap moteur mi

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France [{« data »: {« author »: « Roberto Negro », « cache_age »: 86400, « description »: « ??????? ????? : ?????, ???????????n??????? ???? : ?????n????-?????? ????? : ?????nnu27a4 PRODUCTIONnMerci pour le PoissonnFull RhizomenCsolfanDRAC u00eele de Francennu27a4 PARTENAIRESnMaison de la Culture d’AmiensnLabel Bleunnu27a4 BOOKINGnNAM agency – Nicola Adriani / namusicagency@gmail.comnInclinaisons – Marion Piras / marionpiras@gmail.comnnu27a4 MERCInBenou00eet Delaquaize et toute l’u00e9quipe de la Maison de la Culture d’Amiens pour le chaleureux accueil.nnu2736 www.robertonegro.comnu2736 instagram/robertonegro_music », « type »: « video », « title »: « ???? ???? », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/IEhQg_XjhMs/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=IEhQg_XjhMs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCfoIBwHgtyEcOClzI-vadMg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

https://www.youtube.com/watch?v=IEhQg_XjhMs Une production Full Rhizome / Merci pour le poisson

Merci pour le poisson est soutenue par la DRAC Ile-de-France

Coproduction Jazz Contreband, Roberto Negro est artiste associé à Château Rouge, Annemasse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T20:45:00+01:00

2023-01-20T23:00:00+01:00 Jean-Pascal Retel

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu Le Comptoir Adresse Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Ville Fontenay-sous-Bois lieuville Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Departement Val-de-Marne

Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-sous-bois/

Roberto Negro solo « Siècle » Le Comptoir 2023-01-20 was last modified: by Roberto Negro solo « Siècle » Le Comptoir Le Comptoir 20 janvier 2023 Fontenay-sous-Bois Le Comptoir Fontenay-sous-Bois

Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne