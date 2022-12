Mario Canonge trio « Zouk out » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Mario Canonge trio « Zouk out » Le Comptoir, 14 janvier 2023, Fontenay-sous-Bois. Mario Canonge trio « Zouk out » Samedi 14 janvier 2023, 19h30 Le Comptoir

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire + Pass culture

Jazz / Zouk handicap moteur mi Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France Programmation exceptionnelle filmée par le Portail de France outre-mer

Une grande joie d’accueillir à nouveau Mario Canonge, grand représentant de la musique caribéenne en France qui abolit avec ce Zouk out les conventions et réinvente les combinaisons originales du jazz et des musiques caribéennes.

Grooves aux rendez-vous pour ce concert où Mario Canonge sera entouré du batteur Arnaud Dolmen, étoile montante de la scène jazz et de Michel Alibo, merveilleux bassiste aux accents funky.

“Moins populaires que ses consœurs insulaires hispanophones et anglophones, les syncopes des Antilles françaises n’en sont pas moins mélodieuses et nombre de musiciens de renom y puisent leur inspiration. Reflet d’un jazz introspectif rendant hommage aux origines du zouk. C’est l’expression de ce que je suis, un jazzman proche de ses racines qui invite à la découverte de phrasés authentiques résolument modernes. » Mario Canonge.

Avec :

Mario CANONGE (piano)

Michel ALIBO (basse)

Arnaud DOLMEN (batterie)

