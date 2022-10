Pierre Durand & Joce Mienniel « Jour de blues à Bamako » Le Comptoir, 27 novembre 2022, Fontenay-sous-Bois.

Pierre Durand & Joce Mienniel « Jour de blues à Bamako » Dimanche 27 novembre, 12h30 Le Comptoir

Entrée libre

Libre cours #1 Joce Mienniel – Hommage à Ali Farka Touré handicap moteur mi

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France [{« data »: {« author »: « Pierre Durand », « cache_age »: 86400, « description »: « Un Jour de Blues u00e0 Bamako (portrait d’Ali Farka Touru00e9) live at Africolor festival: MACHENGOIDInnDescriptif :nPierre Durand (guitare) & Joce Mienniel (flu00fbte) u00a0pru00e9sentent un hommage u00e0 Ali Farka Touru00e9 avec Amadou Daou (calebasse), Seb Brun (percussion electro), Bina Diabatu00e9 (Ngoni), Mamani Keita (chant).nEnregistru00e9 u00e0 la maison de la musique de Nanterre pendant le festival Africolor, le 10 du00e9cembre 2016.nnMachengoidi est un morceau composu00e9 par Ali Farka Touru00e9, immense musicien malien, du00e9cu00e9du00e9 il y a 10 ans, lu2019un des rares a faire lu2019unanimitu00e9 dans un Mali du00e9chiru00e9.nCe groupe lui rend hommage au travers de ses morceaux ou de compositions originales.nUn Jour de Blues u00e0 Bamako en quelques articles (extraits):nu00abu00a0Cru00e9ation su00e9duisanteu00a0u00bbu00a0Le Mondenu00abu00a0Magnifique ru00e9ussiteu00a0u00bbu00a0Le Journal de Saint-Denisnu00abu00a0Une nouvelle pou00e9sie urbaineu00a0u00bbu00a0La Terrasse », « type »: « video », « title »: « PIERRE DURAND – » MACHENGOIDI » » – Un Jour de Blues u00e0 Bamako » », « »thumbnail_url » »: « »https://i.ytimg.com/vi/V4kiBmT2C0Q/maxresdefault.jpg » », « »version » »: « »1.0″ », « »url » »: « »https://www.youtube.com/watch?v=V4kiBmT2C0Q » », « »thumbnail_height » »: 720, « »author_url » »: « »https://www.youtube.com/channel/UCGwR4cS4JaHiumYHhqg7epA » », « »thumbnail_width » »: 1280, « »html » »: « »

Quinzaine de la solidarité internationale Temps fort de la quinzaine, nous nous retrouvons à 12h30 au Comptoir, autour d’un buffet solidaire préparé par les associations. 14h30 à 17 heures : Expositions, stands et animations sous la Halle Roublot Libre cours #1 Joce Mienniel

Hommage à Ali Farka Touré À l’ombre d’un arbre à palabres, des musiciens se tiennent et, comme il se doit, dialoguent. Avec l’ambition de rendre hommage au maître Ali Farka Touré, grand passeur entre la musique traditionnelle malienne et le blues, disparu en 2006, le guitariste Pierre Durand et le flûtiste Joce Mienniel ont réuni un groupe qui invite à s’immerger dans la temporalité de l’Afrique. Constitué de manière à ce que chacun soit le reflet de l’autre, de part et d’autre de la Méditerranée, le groupe fait répondre les voix à la flûte, le n’goni à la guitare, la calebasse aux percussions préparées, pour capturer la poésie urbaine et contrastée d’une journée bamakoise. Avec :

Joce MIENNIEL (flûtes, guimbardes, direction artistique)

Pierre DURAND (guitare, dobro, direction artistique)

Nanou COUL (chant)

Amadou DAOU (calebasse)

Benjamin FLAMENT (lutherie contemporaine)

Daouda MANGARA (n’goni) https://youtu.be/V4kiBmT2C0Q Jour de blues à Bamako est une production Drugstore Malone créée avec le soutien de la DRAC IDF, le Festival AFRICOLOR ainsi que la Maison de la Musique de Nanterre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T12:30:00+01:00

2022-11-27T20:00:00+01:00 MBusquets

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu Le Comptoir Adresse Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Ville Fontenay-sous-Bois lieuville Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Departement Val-de-Marne

Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-sous-bois/

Pierre Durand & Joce Mienniel « Jour de blues à Bamako » Le Comptoir 2022-11-27 was last modified: by Pierre Durand & Joce Mienniel « Jour de blues à Bamako » Le Comptoir Le Comptoir 27 novembre 2022 Fontenay-sous-Bois Le Comptoir Fontenay-sous-Bois

Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne