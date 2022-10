Söta Sälta « Comme c’est étrange » Le Comptoir, 26 novembre 2022, Fontenay-sous-Bois.

Söta Sälta « Comme c’est étrange » Samedi 26 novembre, 17h00 Le Comptoir

Entrée libre sur réservation

Tout public dès 5 ans handicap moteur mi

Quinzaine de la solidarité internationale

Tout public dès 5 ans Suite à un joli succès au Studio de la Philharmonie dans le cadre de Jazz for kids du festival Jazz à la Villette, les voici au Comptoir avec ce Comme c’est étrange, leur permettant d’aborder « l’étrange » sous toutes ses formes : celui qui fait rire, celui qui fait peur ou questionne, le surréalisme des poètes, de l’étrangeté à l’étranger, le charme de l’inconnu, bizarre, vous avez dit bizarre ? Comme c’est étrange est une pyramide d’histoires, de jeux vocaux, de chansons ludiques et poétiques. Les deux musiciennes de Söta Sälta sont drôles, explosives, tendres, impertinentes, polyglottes. Elles chantent en français et en suédois, deux langues sur mesure pour des chansons à dormir debout. Au vibraphone s’ajoutent des objets incongrus, des percussions, des jouets, des instruments inventés et une étonnante harmonie vocale. Avec :

Elsa BIRGÉ (chant, cloches, percussions)

Linda EDSJÖ (chant, vibraphone, percussions) https://youtu.be/Kd-COMktXx4 Avec le soutien du Théâtre Les Bains-Douches à Lignières, La Ferme du Buisson – Scène nationale Marne La Vallée, La Barbacane à Beynes, Le TAG à Grigny, Anis Gras à Arcueil, la DRAC Ile-de-France, le CNM et l’Adami.

