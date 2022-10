La compagnie du Pissenlit « Norig et les Symbioses sauvages » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

La compagnie du Pissenlit « Norig et les Symbioses sauvages » Le Comptoir, 12 novembre 2022, Fontenay-sous-Bois. La compagnie du Pissenlit « Norig et les Symbioses sauvages » Samedi 12 novembre, 19h00 Le Comptoir

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Les Apéros ma non troppo – Concert hybride handicap moteur mi Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France Ce programme, tissé en deux parties distinctes, plonge l’auditeur dans les méandres de l’univers poétique de Cédric Lebonnois. La mélodie baroque de John Dowland et les musiques de Bach croisent les chants gitans d’Europe de l’Est. L’écriture contemporaine de Clovis Labarrière enlace les danses des peuples San du Kalahari et nous emporte sur la piste des musiques du monde, témoins intemporels des manières variées de vivre et de chanter notre humanité. En contrepoint, les vidéos et textes affleurent les musiques, et nous invitent à tenter une lecture sauvage de ce concert hybride. La Compagnie du Pissenlit

Le pissenlit prend place sans qu’aucune invitation ne lui soit adressée. Il s’installe poliment. Répand sa bonne humeur. Il est soleil, lune et étoile à la fois. Se passe volontiers de pollinisateur ; se clone et s’autoféconde. C’est un organisme vivant passé maître dans l’art de la variation. Il est libre, sauvage. Affleure le monde de demain. Avec :

Cédric LEBONNOIS (alto, direction artistique, texte et vidéo)

Norig RECHER (chant, lecture)

Miron ANDRES (viole de gambe)

Emmanuel CHRISTIEN (piano)

Clovis LABARRIÈRE (composition)

Etienne CHARBONNIER (vidéo)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T19:00:00+01:00

2022-11-12T21:00:00+01:00 Masha Mosconi

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu Le Comptoir Adresse Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Ville Fontenay-sous-Bois lieuville Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Departement Val-de-Marne

Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-sous-bois/

La compagnie du Pissenlit « Norig et les Symbioses sauvages » Le Comptoir 2022-11-12 was last modified: by La compagnie du Pissenlit « Norig et les Symbioses sauvages » Le Comptoir Le Comptoir 12 novembre 2022 Fontenay-sous-Bois Le Comptoir Fontenay-sous-Bois

Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne