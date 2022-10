Chris Jennings trio « Des Rocheuses à Paris » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

Chris Jennings trio « Des Rocheuses à Paris » Le Comptoir, 11 novembre 2022, Fontenay-sous-Bois. Chris Jennings trio « Des Rocheuses à Paris » Vendredi 11 novembre, 20h45 Le Comptoir

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Libre cours handicap moteur mi Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France Libre cours Chris Jennings

Chris Jennings est un brillant adepte des rencontres musicales improbables et transcontinentales. Et si l’Asie et l’Orient sont depuis longtemps source d’inspiration, il trouve une énergie particulière au cœur de ses montagnes Rocheuses canadiennes. C’est précisément là qu’il rencontra Amir Amiri, il y a vingt ans, au Centre des arts de Banff. Toujours animés par cette énergie, ils se retrouvent aujourd’hui en compagnie de Patrick Goraguer, compagnon de longue date. Combinant les influences du jazz, de la pop, de la musique persane et de l’improvisation, il nous invite ce soir à ce concert à l’instrumentation particulière de la contrebasse, du santour iranien, du piano et de la batterie. Avec :

Amir AMIRI (santour iranien)

Patrick GORAGUER (batterie, piano)

Chris JENNINGS (contrebasse, saz)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-11T20:45:00+01:00

2022-11-11T23:00:00+01:00 Goffredo Loertscher

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu Le Comptoir Adresse Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Ville Fontenay-sous-Bois lieuville Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Departement Val-de-Marne

Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-sous-bois/

Chris Jennings trio « Des Rocheuses à Paris » Le Comptoir 2022-11-11 was last modified: by Chris Jennings trio « Des Rocheuses à Paris » Le Comptoir Le Comptoir 11 novembre 2022 Fontenay-sous-Bois Le Comptoir Fontenay-sous-Bois

Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne