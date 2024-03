Le comptoir du rêve – Le tintamarre des comptoirs LOVECRAFT Nantes, dimanche 24 mars 2024.

Le comptoir du rêve – Le tintamarre des comptoirs concert théâtrale Dimanche 24 mars, 16h00 LOVECRAFT 8€, réservation par mail conseillée

Début : 2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T16:45:00+01:00

Fin : 2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T16:45:00+01:00

Trois musiciens proposent pour le tout-petit un concert théâtral aux notes poétiques et colorées. Ils guident le public dans dans un voyage qui fait tomber les frontières entre musiques du monde, chanson française et sonorités latines.

Les airs et morceaux se suivent, liés par des univers sonores originaux et contrastés. Ils introduisent de joyeux mélanges entre des comptines aux accents métissés, afro-balkanique et Franco-latin.

Le ukulélé, les voix, la clarinette, le saxophone, les percussions et l’accordéon se déplacent parfois dans le public au gré des chants, en offrant aux spectateurs une expérience onirique, immersive et participative.

Souvent rythmé, parfois mélancolique, le concert se transforme en une douce fête ou chacun est invité à danser et à jouer de la musique pour exprimer ses émotions et éveiller ses sens.

LOVECRAFT 32 bis Rue Fouré, 44300 Nantes