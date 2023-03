Ateliers de modelage Le Comptoir des Oxydes, 1 avril 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Ateliers de découverte de la terre, réalisation de petits objets du quotidien, bols, tasses, assiettes, avec différentes techniques. Modelage, travail à la plaque, estampages. Démonstrations de tournage de bols. Visite de l’atelier et explications sur le métier de potier. Jeunes publics et adultes pourront réaliser un petit objet de leur choix. Modèles mis à disposition, ainsi que petit outillage et terre. Petits atelier d’un quart d’heure, avec possibilité d’extension selon le nombre de visiteurs.

Le Comptoir des Oxydes 207 route d'Aniane Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

Lydie CARBOU