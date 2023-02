Sublimer vos intérieurs grâce à une décoration en bois flotté Le comptoir d’Auguste,, 1 avril 2023, Aurillac.

Je vous invite à une animation participative et collective où chacun pourra laisser libre cours à son imagination et composer une “sculpture” en bois flotté .

Le comptoir d’Auguste, 7, Rue du Salut 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Conceptrice de luminaires en bois flotté.

Autodidacte et instinctive mes mains réalisent ce que mon cœur leur dicte.

Présentation :

Avec ma collaboration vous allez créer un lieu pour vivre ensemble et en harmonie, un espace qui a du sens pour sublimer votre quotidien.

Si vous êtes soucieus(e)s de l’environnement et que vous voulez contribuer à la construction d’un modèle plus éthique et éco-responsable, plus en phase avec vos valeurs, je vous propose un style de décoration naturelle, chaleureuse, issue du recyclage,

Le bois est un matériau noble, élégant et chaleureux qui vous permet d’avoir des objets de décorations robustes, durables et indémodables car il est présent dans de nombreux styles de décoration (naturelle/industrielle / scandinave/ bohème / campagne).

A partir de bois flotté, récoltés lors de mes balades en bord de mer, je construis des éléments de décoration certes esthétiques mais qui apportent également du sens à votre habitat car ils sont en accord avec vos principes de vie.

Animation :

Petits ou grands, lisses ou tordus, chaque morceau de bois flotté a une histoire, une âme et mérite une attention particulière.

Il suffit d’être réceptif, ouvrir ses yeux et ses sens pour donner naissance à une forme, composer un équilibre en mouvement et construire une élégance.

Je vous présenterai également les différentes phases de conception d’une lampe, à savoir :

* la réalisation de la structure en jouant avec les formes et les équilibres, travail du bois et assemblage,

* la conception d’un l’abat-jour en utilisant la technique de la vannerie et travail du papier japonais,

Vous pourrez découvrir les diverses réalisations de décoration que je propose, adaptables à votre intérieur et personnalisables.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Bois flotté by tallie