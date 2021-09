LE COMPORTE… L’AVENTURE EST DANS LE SAC ! Gignac, 14 octobre 2021, Gignac.

LE COMPORTE… L’AVENTURE EST DANS LE SAC ! 2021-10-14 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-17 18:00:00 18:00:00

Gignac Hérault

A l’occasion du Fascinant Week-end, découvrez en avant-première un tout nouveau concept innovant et durable pour découvrir en famille le monde de la vigne !

Une randonnée au cœur des vignobles avec les enfants ? Beaucoup de parents hésitent à se lancer dans l’aventure… plus d’excuses maintenant ! Grâce au « Comporte », sac à dos astucieux dont le nom s’inspire de la cuve cerclée de fer que portaient les vendangeurs, l’idée de découvrir le vignoble et les vignerons en s’amusant est désormais possible.

Emprunté à la journée chez l’un des prestataires Vignobles & Découvertes de la destination, Le Comporte se compose de deux parties : un sac à dos pour les parents avec le nécessaire pour déguster et une musette enfant détachable contenant différents outils pour découvrir le vignoble en s’amusant. Une nappe pique-nique avec un jeu de l’oie sur le métier de vigneron permet de passer un bon moment de partage en famille au moment de la pause casse-croûte.

Personnalisés, chaque Comporte porte fièrement le prénom d’un(e) vigneron(ne) du territoire, gravé sur une poche en tissu réalisée à partir de leurs vêtements de travail, collectés spécialement pour ce projet. Tous différents, les sacs sont réalisés à partir de bâches publicitaires recyclées par un atelier d’insertion montpelliérain qui a cousu l’ensemble des Comportes. Un sac durable pour découvrir les vignobles en mode « slow » !

Lancé par le Pays Cœur d’Hérault, le « Comporte » a été réalisé dans le cadre d’un projet de coopération européen Leader avec trois autres destinations françaises labellisées « Vignobles & Découvertes » : Minervois, Saint-Chinian, Faugères et Haut-Languedoc ; Vidourle-Camargue ; et Entre-deux-Mers Tourisme.

+33 4 67 02 93 21

