LE COMPLEXE NAUTIQUE D’ORLÉANS-LA SOURCE Le complexe nautique de La Source Orléans, jeudi 23 mai 2024.

LE COMPLEXE NAUTIQUE D'ORLÉANS-LA SOURCE Venez découvrir le nouveau visage de ce bâtiment emblématique du quartier de La Source. Jeudi 23 mai, 12h30 Le complexe nautique de La Source

Début : 2024-05-23T12:30:00+02:00 – 2024-05-23T13:15:00+02:00

Construit entre 1969 et 1972, le centre nautique d’Orléans-La Source est

l’oeuvre d’un couple d’architectes, Claude-André Lefèvre et Jeanne Leblanc-Lefèvre. En béton armé et lamellé-collé, avec ses grands

losanges accueillant de hautes verrières, ce bâtiment offre une luminosité

exceptionnelle. En 2018, dans le cadre d’un projet de réhabilitation

mené par la commune, le centre nautique est fermé pour être détruit

puis reconstruit. Venez découvrir le nouveau visage de ce bâtiment emblématique du quartier de La Source.

Ces visites vous sont proposées dans le cadre de la labellisation de la ville d’Orléans centre de préparation aux Jeux Olympiques 2024.

Durée 45 minutes

Le complexe nautique de La Source Avenue Beaumarchais 45000 Orléans

Complexe Nautique d’Orléans-La Source © Région Centre-Val de Loire,

Inventaire général