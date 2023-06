Concert aquatique – Eléonore Le complexe nautique de La Source Orléans, 23 juin 2023, Orléans.

Concert aquatique – Eléonore Vendredi 23 juin, 19h30 Le complexe nautique de La Source 10,70€ plein tarif / 6,30€ (moins de 26 ans)

Éléonore se démarque par une voix puissante, veloutée et envoutante, portée par une musique mêlant la pop, le RnB et la soul RnB contemporaine.

En août 2020, son 1er EP « Who You are » voit le jour. Il est chaleureusement accueilli par le public et les programmateurs des différentes radios nationales.

https://eleonore-music.com/

RÉSERVATION POSSIBLE AU 02 38 63 48 17

2023-06-23T19:30:00+02:00 – 2023-06-23T21:00:00+02:00

