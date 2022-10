LE COMPLEXE DU PINGOUIN

2022-11-08 – 2022-11-08 EUR 4.5 7 ​Sur la banquise, un pingouin regarde passer les oiseaux. L’envie le saisit de prendre de la hauteur. Après tout, lui aussi est un oiseau, alors pourquoi ne pourrait-il pas voler? Mais étrangement, si ses ailes sont habiles à le propulser dans l’eau, elles ne semblent pas disposées à le porter dans les airs….Qu’à cela ne tienne, il volera! dernière mise à jour : 2022-10-07 par

