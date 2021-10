Le complexe du pingouin – Compagnie Le Mouton Carré – Saison Capellia Capellia, 29 janvier 2022, La Chapelle-sur-Erdre.

2022-01-29

Horaire : 10:30 11:05

Gratuit : non 5 €BILLETTERIE :- www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia- à Capellia, chemin de Roche Blanche à La Chapelle sur Erdre – 02 40 72 97 58 – billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr (du mardi au vendredi 14h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h)

Marionnettes et musique.Sur la banquise, un pingouin regarde passer les oiseaux… L’envie le saisit de prendre de la hauteur. Après tout, lui aussi est un oiseau, pourquoi ne pourrait-il pas voler ? Mais étrangement, si les ailes sont habiles à le propulser dans l’eau, elles ne semblent pas disposées à le porter dans les airs… Qu’à cela ne tienne, il volera ! C’est ainsi qu’un pingouin ordinaire va un jour décider de s’aventurer au-delà de sa condition. Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin. Une quête qui parle de dépassement de soi et nous pousse à plonger dans notre monde intérieur. Mise en scène, scénographie et création de marionnettes : Bénédicte GougeonJeu et manipulation : Caroline Cybula / Bénédicte Gougeon (en alternance)Musique et bruitages en live : Clara BodetCréation musicale et univers sonore : Clara Bodet et David CharrierIllustrations et univers visuel : csilCréation lumière et vidéo : Emmanuel LarueDurée : 35 min. Public : à partir de 3 ans, en famille

Capellia adresse1} La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr https://www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia