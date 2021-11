Le Complexe du pingouin / Bénédicte Gougeon | Cie Le Mouton carré Le Grand R – Studio de danse du Manège, 23 mars 2022, La Roche-sur-Yon.

Le Complexe du pingouin / Bénédicte Gougeon | Cie Le Mouton carré

Le Grand R – Studio de danse du Manège, le mercredi 23 mars 2022 à 15:00

Le Complexe du pingouin ———————– ### Bénédicte Gougeon | Cie Le Mouton carré **Mêlant marionnette, musique et vidéo, cette création de la compagnie vendéenne Le Mouton carré invite les plus jeunes spectateurs à suivre les aventures étonnantes et émouvantes d’un pingouin pas tout à fait comme les autres.** Sur la banquise, un pingouin regarde passer les oiseaux. L’envie le saisit de prendre de la hauteur. C’est ainsi qu’un pingouin ordinaire va un jour décider de s’aventurer au-delà de sa condition. Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin. Pour mettre en scène Le Complexe du pingouin, la Compagnie Le Mouton carré privilégie une esthétique épurée et une création sans parole. Pour autant, cette pièce brille par son inventivité. Marionnettes, musique, dessin, bruitage, vidéo… toutes les matières et tous les langages servent cette quête qui parle de dépassement de soi et qui nous pousse à plonger dans notre monde intérieur.

Tarif C

CRÉATION | MARIONNETTE. Mêlant marionnette, musique et vidéo, la compagnie vendéenne Le Mouton carré invite les plus jeunes spectateurs à suivre les aventures d’un pingouin pas comme les autres

Le Grand R – Studio de danse du Manège Esplanade Jeannie-Mazurelle, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Liberté Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T15:00:00 2022-03-23T15:30:00